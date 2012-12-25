Имеется минутная анимация с презентацией услуг маркетингового агентства. Надо подобрать музыку и прочитать текст. Музыка и начитка должны быть бодрыми и динамичными)
- Озвучивание1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Нужен логотип для интернет магазина торгующего красной икрой и рыбой. Оплата qiwi или Сбербанк.Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужен дизайн ЛП для дальнейшей верстки. ТЗ имеется. Оплата qiwi или Сбербанк.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуется написать пресс-релиз для сервиса, который позволяет создавать интернет-магазины бесплатно. Также сделать 3 рерайтинга данного пресс-релиза.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Для e-commerce сервиса нужны иконки подключаемых приложений(модулей), 20 шт.Иконки и Пиксель-арт20 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужны 4 уникальные статьи или качественных перевода 4000 - 6000 символов на тему e-commerce. Статьи должны быть для начинающих, что-то типа "как продать товар через интернет" или "создаем интернет магазин своими руками". В статьях должна ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть макет еврофлаера, надо сделать красиво и подогнать под требования типографии. Нужно на завтра.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $40
Нужен логотип компании занимающейся разработкой SAAS решений. Подробное ТЗ вышлю на почту.Завершен10 лет назад
Необходимо записать голосовое приветствие с музыкальным фоном.Озвучивание1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
называется магазин Tidom - твой идеальный дом! это магазан электроники, в основном компы, ноуты, планшеты, оргтехника и т.п.Завершен11 лет назад
- $200
Дизайн сайта в фирменном стиле компании. Дизайн каталога товаров и дополнительных окон, подробное т.з. на почту.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $40
Разработка логотипа для магазина подарков ручной работы.Завершен11 лет назад
- $100
Фирменный стиль компании, что необходио получить 1. подробную сопроводительную документацию по использованию стиля 2. готовые к типографии макеты сувинирной продукции: папка, ручка, визитки, кубарик и фирменный бланк + дизайн рекламного евробуклета и еврофлаераФирменный стиль1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $40
Необходимо разработать логотип для компании работающей на рынке био продукции. В логотипе желателено присутствие "действующего персонажа", для его дальнейшего использования в имеджевой рекламе.Завершен11 лет назад
- $20
Необходимо записать голосовое приветствие для магазина здорового питания. Два ролика по 30-40 секунд каждый(рабочее, не рабочее время).Озвучивание1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо разработать логотип сервиса по отправке видео e-mailЗавершен11 лет назад