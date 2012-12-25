kosm

Константин kosm

 
39 летРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
zvukmux
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$21
10 баллов
9 лет назад
Озвучивание и музыка для 1 минутного ролика
Отличный заказчик! Всё прошло без каких-либо проблем!
Быстро и очень качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Hikary
Елена 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Уникальные статьи на тему e-commerce
Всё хорошо. Рекомендую.
Все вовремя и качественно, рекомендую.
Ответный отзыв
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Пресс-релиз и 3 копии
Понравилось работать с Константином. Он очень профессионально подошел к своему проекту. Четко и ясно изложил суть желаемого, быстро сошлись в цене. Всегда на связи. Приятное общение. Исключительно положительное впечатление. Мои рекомендации.
Александр написал очень качесвенный и интересный пресс-релиз, рерайтинг тоже получился на 5+. Я очень доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Vitwai
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Логотип компании
Еще один проект, и я счастлив!
В нашей команде было много разногласий по-поводу логотипа, однако, после общения с Виталием, мы получили продукт который понравился всем!!!
Ответный отзыв
Vitwai
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Логотип магазина
Доволен сотрудничеством, рекомендую!
Не первый и, надеюсь, не последний раз работаю с Виталием. Как всегда отлично!
Ответный отзыв