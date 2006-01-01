Требуется Sales менеджер для работы с IT и Digital услугами. Ключевые задачи: обработка входящих лидов, проведение переговоров, разработка коммерческих предложений. Необходимы навыки в продажах, грамотная речь, знание английского языка (upper-intermediate) и понимание технической терминологии. Ожидается высокая организованность и нацеленность на результат.
- Продажи и лиды1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработка маркетинговых материалов на английском языке для сервисной кампании на Upwork. Необходимо написать тексты для 4 кейсов, создать презентацию и прайс карту. Ищем маркетолога с опытом от 2-3 лет, работа с посредниками не рассматривается.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $20
Необходимо разработать 4 уникальных шаблона письма с предложением о сотрудничестве для агентства, занимающегося разработкой веб-приложений. Шаблоны должны быть адаптированы под различные услуги и содержать продающие тексты, чтобы эффективно привлекать потенциальных клиентов.Продающие тексты9 заявокЗакрыт3 года назад