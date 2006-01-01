Требуется разработка маркетинговых материалов на английском языке для сервисной кампании на Upwork. Необходимо написать тексты для 4 кейсов, создать презентацию и прайс карту. Ищем маркетолога с опытом от 2-3 лет, работа с посредниками не рассматривается.