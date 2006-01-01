kossavch

Константин Савчук kossavch

 
19 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Sales manager Upwork

    Требуется Sales менеджер для работы с IT и Digital услугами. Ключевые задачи: обработка входящих лидов, проведение переговоров, разработка коммерческих предложений. Необходимы навыки в продажах, грамотная речь, знание английского языка (upper-intermediate) и понимание технической терминологии. Ожидается высокая организованность и нацеленность на результат.

    Продажи и лиды1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать маркетинговые материалы на английском языке

    Требуется разработка маркетинговых материалов на английском языке для сервисной кампании на Upwork. Необходимо написать тексты для 4 кейсов, создать презентацию и прайс карту. Ищем маркетолога с опытом от 2-3 лет, работа с посредниками не рассматривается.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Шаблоны письма с предложением о сотрудничестве (cover latter)

    $20

    Необходимо разработать 4 уникальных шаблона письма с предложением о сотрудничестве для агентства, занимающегося разработкой веб-приложений. Шаблоны должны быть адаптированы под различные услуги и содержать продающие тексты, чтобы эффективно привлекать потенциальных клиентов.

    Продающие тексты9 заявок
    Закрыт
    3 года назад