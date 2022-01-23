Sales manager Upwork

Управление продажамиЗакрыт1 заявка1148 просмотров
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Необходимые навыки:

  • знание основ продаж
  • умение продавать ИТ, Digital услуги;
  • умение вести переговоры с сотрудниками разного ранга;
  • высокая организованность, нацеленность на результат;
  • опыт ведения деловой переписки;
  • грамотная, приятная, разборчивая речь;
  • знание английского языка (upper-intermediate);
  • желание и способность к активному обучению, стремление к постоянному развитию;
  • знание и понимание технической терминологии (фремворк, REST, etc.)
Обязанности:

  • обработка входящих лидов;
  • проведение чатов
  • проведение переговоров с клиентами;
  • разработка коммерческих предложений и презентаций для клиентов
  • ведение документооборота с клиентами (выставление счетов);
  • взаимодействие с техническими специалистами;
  • ведение отчетности;
2 года назад
kossavch
17 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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