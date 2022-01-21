Амбассадор бренда

Проводим набор в нашу маркетинговую компанию на должность чат-менеджера. 💁🏼♀️💁🏻 Работать можно даже с телефона 🔥📲 Требования: - наличие телефона/ ПК - желание обучаться - наличие 2-3 свободных часов в день - грамотность Заинтересованных прошу писать мне в Telegram! ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Так или иначе мы все взаимодействует с теми, кто принимает решение -)
Что хочется. Нужно донести до Партеров, важность заявлений лояльности и имиджевой рекламы бренда, узнаваемость торговой марки и как следствие - увеличение объёма продаж.
Задача номер один. Оценка 500 рублей/6 евро.
Заполненная анкета с актуальными данными. Данные:
- компания
- должность ЛПР или лица, готового принять решение,
- почта, телефон контакта.
Важно, компания (шаурма у Ашота, это не наш случай, требования к Партнерам iChazy в конце поста), должна быть федеральным игроком.
Задача номер два. Мы оцениваем ее в 5000 рублей/60 евро.
Встреча с ЛПР (лицом, принимающим решения).
Задача, на десерт! Высшая оценка. Организовать сделку/подписание договора. Мы готовы выделить 15-20% от договора тому амбассадору, кто организовал выход на сделку и/или выход на договор.
Требования к компаниям: Бренд производитель федерального масштаба (с реализацией товаров по всей стране Украина/Россия/Белоруссия) в сегменте B2C.
Целевая аудитория сервиса iChazy - масс маркет, узкоспециализированные сферы не рассматриваются (оборудование для скалолазов-любителей и/или Реторт пакеты не интересно=))
Предпочтение отдадим брендам, представленным в крупных ритейлерах страны, или имеющим собственную широкую сеть реализации товаров/услуг.
Требования к ЛПР: Маркетологи уровня: директор/зам директора Ген. Директора Владельцы предприятий.
Иные сотрудники, имеющие вес и возможность заключать сделки в компании.
Возможно постоянное сотрудничество.
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