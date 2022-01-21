Амбассадор бренда

Здравствуйте.

Так или иначе мы все взаимодействует с теми, кто принимает решение -)

Что хочется. Нужно донести до Партеров, важность заявлений лояльности и имиджевой рекламы бренда, узнаваемость торговой марки и как следствие - увеличение объёма продаж.

Задача номер один. Оценка 500 рублей/6 евро.

Заполненная анкета с актуальными данными. Данные:

- компания

- должность ЛПР или лица, готового принять решение,

- почта, телефон контакта.

Важно, компания (шаурма у Ашота, это не наш случай, требования к Партнерам iChazy в конце поста), должна быть федеральным игроком.

Задача номер два. Мы оцениваем ее в 5000 рублей/60 евро.

Встреча с ЛПР (лицом, принимающим решения).

Задача, на десерт! Высшая оценка. Организовать сделку/подписание договора. Мы готовы выделить 15-20% от договора тому амбассадору, кто организовал выход на сделку и/или выход на договор.

Требования к компаниям: Бренд производитель федерального масштаба (с реализацией товаров по всей стране Украина/Россия/Белоруссия) в сегменте B2C.

Целевая аудитория сервиса iChazy - масс маркет, узкоспециализированные сферы не рассматриваются (оборудование для скалолазов-любителей и/или Реторт пакеты не интересно=))

Предпочтение отдадим брендам, представленным в крупных ритейлерах страны, или имеющим собственную широкую сеть реализации товаров/услуг.

Требования к ЛПР: Маркетологи уровня: директор/зам директора Ген. Директора Владельцы предприятий.

Иные сотрудники, имеющие вес и возможность заключать сделки в компании.

Возможно постоянное сотрудничество.