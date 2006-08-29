koval

Виктор Ковалев koval

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Задание для знающего DLE 6.5 на 1,5 секунды :)

    История этого вопроса такова: При просмотре новостей ссылка с изображения в в shortstory ведет к оригинальному изображению, а нужно сделать так, чтобы ссылка вела на полный текст статьи. В версиях до ДЛЕ 6,2 включительно работал следующий ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модуль к DLE для загрузки видео на сайт

    $200

    Нужен модуль для DLE для загрузки видео на сайт. Принцип работы: Зарегистрированные пользователи сайта в своем аккаунте добавляют новость: - задают ее название - пишут расширенный текст - загружают видеоролики в формате .avi, .mpg, .mpeg или .flv После загрузки ролик ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание скрипта новостного развлекательного сайтa

    $350

    Необходимо переписать (фактически - с нуля, но есть от чего отталкиваться) скрипт новостного развлекательного сайта. PHP без MySQL, на текстовых файлах. Управление контентом, состоящего из форматированного текста в формате html. Минимальная функциональность! Код движка должен быть ...

    PHPMySQLHTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимы уроки по софту граббинга контента

    Возьму уроки у человека, хорошо разбирающегося в программах наподобие Newprosoft Web Content Extractor, WebSundew и т.п. Задача - научить меня пользоваться этим софтом для выдирания нужного контента с сайтов и последующим экспортом данных в html с ...

    HTML
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт отправки фото с сайта на email

    $15

    Ищу программиста, готового написать скрипт отправки фото с сайта на email. Возможности скрипта: 1. Отправка через веб-форму посетителем файлов только формата jpg с указанием максимального и минимального размера 2. До 20 файлов за 1 отправку 3. Заголовок сообщения, обратный ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание баннеров

    $50

    Требуется несколько баннеров различных форматов для сайтов на тематику "животные" и "собаки" Формат - анимированный gif. Очень приветствуется креатифф :) Бюджет - 50 долл за все баннеры

    Баннеры34 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Куплю развлекательный блог

    Требования к блогу: посещаемость 100-2К в сутки, только в зоне .com или .net (ru, бесплатные домены и домены в зоне ua не нужны, к сожалению). Предложения о продаже блогов с бОльшей посещаемостью рассматриваются, но по ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка движка простого сайта

    $80

    Функциональность - минимальная, однако контент должен выдаваться статический, для чего админка будет помещаться на ip с динамикой, оттуда будут генериться страницы .html на ip под nginx. Более подробное ТЗ можно будет получить, стукнув в асю 20-5-32--604-7 Что ...

    HTMLNginx
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Cord
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
17 лет назад
Скрипт отправки фото с сайта на email
Отличный заказчик, непринужденно и легко общается, хорошо знает то, что ему нужно.
Работа была выполнена на редкость оперативно и качественно. От общения остались самые приятные впечатления. Сразу видно, что человек - специалист своего дела!
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