История этого вопроса такова: При просмотре новостей ссылка с изображения в в shortstory ведет к оригинальному изображению, а нужно сделать так, чтобы ссылка вела на полный текст статьи. В версиях до ДЛЕ 6,2 включительно работал следующий ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $200
Нужен модуль для DLE для загрузки видео на сайт. Принцип работы: Зарегистрированные пользователи сайта в своем аккаунте добавляют новость: - задают ее название - пишут расширенный текст - загружают видеоролики в формате .avi, .mpg, .mpeg или .flv После загрузки ролик ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $350
Необходимо переписать (фактически - с нуля, но есть от чего отталкиваться) скрипт новостного развлекательного сайта. PHP без MySQL, на текстовых файлах. Управление контентом, состоящего из форматированного текста в формате html. Минимальная функциональность! Код движка должен быть ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Возьму уроки у человека, хорошо разбирающегося в программах наподобие Newprosoft Web Content Extractor, WebSundew и т.п. Задача - научить меня пользоваться этим софтом для выдирания нужного контента с сайтов и последующим экспортом данных в html с ...Прочее2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $15
Ищу программиста, готового написать скрипт отправки фото с сайта на email. Возможности скрипта: 1. Отправка через веб-форму посетителем файлов только формата jpg с указанием максимального и минимального размера 2. До 20 файлов за 1 отправку 3. Заголовок сообщения, обратный ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Требуется несколько баннеров различных форматов для сайтов на тематику "животные" и "собаки" Формат - анимированный gif. Очень приветствуется креатифф :) Бюджет - 50 долл за все баннерыБаннеры34 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $10
Все что нужно от скрипта - это чтобы по заданному списку доменов он в удобоваримом виде выдавал один результат - забанены ли данные домены в Яндексе, Гугле и Рамблере.Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требования к блогу: посещаемость 100-2К в сутки, только в зоне .com или .net (ru, бесплатные домены и домены в зоне ua не нужны, к сожалению). Предложения о продаже блогов с бОльшей посещаемостью рассматриваются, но по ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $80
Функциональность - минимальная, однако контент должен выдаваться статический, для чего админка будет помещаться на ip с динамикой, оттуда будут генериться страницы .html на ip под nginx. Более подробное ТЗ можно будет получить, стукнув в асю 20-5-32--604-7 Что ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $30
Перевод описаний к товарам с испанского на русский язык. В каталоге - около 500 позиций, каждая позиция представляет собой описание на 2-3 коротких предложения.Копирайтинг5 заявокЗакрыт17 лет назад