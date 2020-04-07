UI/UX Дизайнер
Дизайнер с более чем 4 годами коммерческого опыта работы на постоянной основе с крупными компаниями более чем 200 сотрудников и на небольшие стартапы. Среди заказчиков, кроме стран СНГ, были Германия, Великобритания, США и Китай.
Как UI/UX Дизайнер имею опыт в создании дизайна с нуля (колористика, типографика, интервалы и всё что включает в себя процесс создания Пользовательского Интерфейса), а также имею опыт использования уже существующих гайдлайнов и стайлгайдов. Как UX дизайнер практикую создание Карты Путешествия Клиента, Пользовательских Персон, Сценариев, Информационной Архитектуры и других UX подходов.
Более обширное портфолио можете найти по этим ссылкам:
https://dribbble.com/KovalishynMV
Портфолио
- Дашборд сайта-словаря111 просмотров
- Пак иконок для отелей100 просмотров
- Лендинг ресторана96 просмотров
- To-Do list приложение121 просмотр
- Press page81 просмотр
- Страница рецепта моб. приложения133 просмотра
- Фитнес приложение93 просмотра
- Главная страница сайта музея106 просмотров
Дизайн интерфейсов и игр
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$10/час
от $10от 1 дня
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Дизайн мобильных приложений
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$10/час
от $80от 1 дня
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Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#390
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
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