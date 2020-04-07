UI/UX Дизайнер

Дизайнер с более чем 4 годами коммерческого опыта работы на постоянной основе с крупными компаниями более чем 200 сотрудников и на небольшие стартапы. Среди заказчиков, кроме стран СНГ, были Германия, Великобритания, США и Китай.

Как UI/UX Дизайнер имею опыт в создании дизайна с нуля (колористика, типографика, интервалы и всё что включает в себя процесс создания Пользовательского Интерфейса), а также имею опыт использования уже существующих гайдлайнов и стайлгайдов. Как UX дизайнер практикую создание Карты Путешествия Клиента, Пользовательских Персон, Сценариев, Информационной Архитектуры и других UX подходов.

Более обширное портфолио можете найти по этим ссылкам:

https://dribbble.com/KovalishynMV

https://www.behance.net/kovalishynMV