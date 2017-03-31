kovit

Виталий kovit

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
IT-Специалист .NET, Web

IT-Специалист в областях

Разработка приложений ASP.NET,

Система управления сайтом DotNetNuke CMS,

компоненты Developer Express .ASP NET Suite, Telerik

Моделирование БД

HTML/CSS/JavaScript

C#, T-SQL

XML/XSLT/WebServices

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

toryvic
40 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$4
10 баллов
8 лет назад
ТЗ на написание текста для Главной спил-деревьев.kiev.ua
Работать было приятно и комфортно - задачи были поставлены четко, тщательно прописаны, работа оплачена своевременно.
Текст написан в соответствии с пожеланиями с первого раза. Все устраивает. Рекомендую.
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