$5
== Целевой URL: == http://спил-деревьев.kiev.ua/ == Задачи: == # Написание текста заголовка объем: до 60 символов привлекательность для пользователя ...
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
IT-Специалист в областях
Разработка приложений ASP.NET,
Система управления сайтом DotNetNuke CMS,
компоненты Developer Express .ASP NET Suite, Telerik
Моделирование БД
HTML/CSS/JavaScript
C#, T-SQL
XML/XSLT/WebServices
== Целевой URL: == http://спил-деревьев.kiev.ua/ == Задачи: == # Написание текста заголовка объем: до 60 символов привлекательность для пользователя ...