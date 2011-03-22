Доброго времени суток. Разрабатывается сайт рейтингов юридический компаний по отраслям yl.k-web.one. Необходимые доработки функционала прописаны в ТЗ. Указывайте пожалуйста сроки и стоимость работ. Спасибо
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Доброго времени суток! Есть задача разработать многофункциональный интернет магазин. Техническое задание в приложении, все описано в более менее общих чертах, при необходимости все вопросы можно обсудить и уточнить. ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток! Есть задача обработать фотографии для интернет магазина, сделать товары на белом фоне. Количество фото около 30-ти штук. Фотографии сделаны на фоне белой бумаги. Хотелось бы услышать ...Обработка фотографий34 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо разработать шаблон дизайна интернет магазина с разными вариантами цветовой гаммы(5 вариантов) для CMS Joomla. Варианты дизайна должны переключатся с помощью выпадающего списка в административной панели шаблона сайта(пример есть ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток! Есть задача на существующем сайте ecosigara.com.ua настроить Tienda и модернизировать порядок заказа товара. То есть после нажатия кнопки Купить, товар добавляется в корзину и сразу в 1 шаг ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад