krifad666

Кристина krifad666

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сверстать и натянуть

    Сверстать и натянуть на wordpress, сайт: www.maikapori.ru Сообщение: 1. Макет во вложении , его нужно сверстать блочной (div) и валидной версткой 2. Натянуть его на мой ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно нарисовать дизайн

    для www.maikapori.ru Нарисовать макет дизайна в psd формате. 1 страницу: вид со списком статей, например — любую рубрику с сайта, + форму комментариев (страница статьи) Движок (CMS) — WordPress На ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Webfuture
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Сверстать и натянуть
WordPress
Отличный и обязательный заказчик. Работать с Кристиной одно удовольствие. Оплата вовремя. Благодарю за сотрудничество)
пунктуальный человек --все вовремя--а это для меня самое главное, все понравилось. благодарю
Ответный отзыв
OlagR
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Нужно нарисовать дизайн
WordPress
Очень рад сотрудничеству. Интересный проект. Четкая постановка задачи. Приятное общение и своевременная оплата! Всем рекомендую!
Отличная работа! Огромное спасибо за красивый и оригинальный дизайн сайта.
Ответный отзыв