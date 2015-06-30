Сверстать и натянуть на wordpress, сайт: www.maikapori.ru Сообщение: 1. Макет во вложении , его нужно сверстать блочной (div) и валидной версткой 2. Натянуть его на мой ...
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
Сверстать и натянуть на wordpress, сайт: www.maikapori.ru Сообщение: 1. Макет во вложении , его нужно сверстать блочной (div) и валидной версткой 2. Натянуть его на мой ...
для www.maikapori.ru Нарисовать макет дизайна в psd формате. 1 страницу: вид со списком статей, например — любую рубрику с сайта, + форму комментариев (страница статьи) Движок (CMS) — WordPress На ...