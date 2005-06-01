Качественный UI/UX дизайн только в срок!

Здравствуйте! Меня зовут Ксения. Я занимаюсь дизайном, уже более 4 лет и безумно люблю свое дело.



К работе отношусь очень ответственно и внимательна к каждому вашему желанию, готова работать над проектом абсолютно любой стилистики, которая вам необходима.

Делаю: дизайн многостраничных сайтов, лендингов, сайты на Tilda

Инструменты: Figma, Tilda

Работа со мной

Я максимально заинтересована в том, чтобы работать со своими клиентами, а не продавать красивую картинку: тщательно анализирую задачу и нишу, чтобы создать максимально качественный продукт. Я получаю удовольствие, когда моя работа приносит пользу (и не только материальную) как моему заказчику, так и его клиентам.

Для более детального изучения проекта я предоставляю коммерческое предложение в виде презентации. Оно включает в себя: анализ конкурентов и ниши, референсы (если вы их не предоставили), макет сайта, условия работы.

Всегда работаю качественно и в срок, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом. Бесплатные правки во время работы и 2-х недель после.

Работаю по 30% предоплате

Обсуждаю заказ с удовольствием

Всегда готова обсудить работу не только в переписке, но и голосовыми сообщениями или по видеосвязи - как вам удобно. Такой формат общения помогает лучше узнать друг друга и вместе создать качественный продукт. Давайте созвонимся и все обсудим!

Всегда на связи

Telegram: @ksuweb

ВКонтакте: https://vk.com/ksu.astax

WhatsApp: +7 951 411 35 41