Здравствуйте! Спасибо, что Вы посетили мою страничку.

Создание качественных интернет-проектов. Преимущества сотрудничества:

- клиентоориентированный подход;

- гибкая ценовая политика;

- четкое соблюдение сроков;

- гарантия и контроль качества на все виды услуг;

- высокий уровень сервиса;

- отличные рекомендации клиентов;

- консалтинг и сервисная поддержка после закрытия проекта.

Занимаюсь в основном:

одностраничные сайты (Landing Page);

сайты-визитки;

промо-сайты;

корпоративные сайты;

интернет магазины.

В разработках используется следующий инструментарий:

-технологии: PHP, MySQL, HTML, CSS, AJAX, jQuery;

-платформы: UMH System, Open Cart, Word Press.