ksvovan17

Владимир Краснов ksvovan17

 
32 годаРоссия/Кисловодск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Здравствуйте! Спасибо, что Вы посетили мою страничку.

Создание качественных интернет-проектов. Преимущества сотрудничества:

- клиентоориентированный подход;

- гибкая ценовая политика;

- четкое соблюдение сроков;

- гарантия и контроль качества на все виды услуг;

- высокий уровень сервиса;

- отличные рекомендации клиентов;

- консалтинг и сервисная поддержка после закрытия проекта.

Занимаюсь в основном:

  • одностраничные сайты (Landing Page);
  • сайты-визитки;
  • промо-сайты;
  • корпоративные сайты;
  • интернет магазины.
В  разработках используется следующий инструментарий:

-технологии: PHP, MySQL, HTML, CSS, AJAX, jQuery;

-платформы: UMH System, Open Cart, Word Press.

PHPMySQLHTMLCSSjQueryAjaxСайт-визитка