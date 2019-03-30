Здравствуйте! Спасибо, что Вы посетили мою страничку.
Создание качественных интернет-проектов. Преимущества сотрудничества:
- клиентоориентированный подход;
- гибкая ценовая политика;
- четкое соблюдение сроков;
- гарантия и контроль качества на все виды услуг;
- высокий уровень сервиса;
- отличные рекомендации клиентов;
- консалтинг и сервисная поддержка после закрытия проекта.
Занимаюсь в основном:
- одностраничные сайты (Landing Page);
- сайты-визитки;
- промо-сайты;
- корпоративные сайты;
- интернет магазины.
-технологии: PHP, MySQL, HTML, CSS, AJAX, jQuery;
-платформы: UMH System, Open Cart, Word Press.
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