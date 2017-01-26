нужно настроить wordpress так чтоб domain.com был основным адресом а domain.com/keyword - homepage и все последующие ссылки начинались domain.com/keyword.
Системы управления (CMS)3 заявки
Закрыт
8 лет назад
нужно настроить wordpress так чтоб domain.com был основным адресом а domain.com/keyword - homepage и все последующие ссылки начинались domain.com/keyword.
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Есть сайт который на данный момент имеет неплохие показатели по SEO. Мы сайт обновили, несколько изменили структуру добавили второй язык. Необходима консультация на тему что сделать, чтоб изменение структуры минимально отразилось на позициях а ...
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