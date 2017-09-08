kurovricalin

Александр быстро и качественно сделал дизайн упаковки товара. Я имел представление о чем-то более простом. Но Александр прислал дизайн и это было просто 100% PRO. Сразу чувствуется вкус, стиль и опыт в данного рода работах. Быстрая реакция на пожелания и терпеливое исправление и дорабатывание. Буду и дальше сотрудничать и рекомендовать данного специалиста.