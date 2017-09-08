kurovricalin

Сергей Куров kurovricalin

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Сделать рекламный аудио ролик.

    Нужно сделать рекламный аудио ролик в стиле известного и надоедливого ролика 1xbet.  https://www.youtube.com/watch?v=m_YQ97_Fgnk -Стулья на кухню! -Альта мебель. -Большой выбор столов! -Альта мебель. -быстрые доставки! Альта ...

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужно дополнить готовый дизайн упаковки.

    Добрый день, У нас есть готовый дизайн коробки в пдф. Нужно его растянуть по макету коробки другого размера. и частично поменять текст и расставить блоки. В итоге нужен оригинальный ПДФ файл для ...

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание рекламного ролика

    Добрый день, Ирина, Нам нужен игровой ролик в стиле фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Пример ролика в приложении, на фоне инструментала "звинит январская вьюга" или любого другого из этого фильма, если ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Ролик для видео ряда

    Добрый день, Виктория, Нужен ролик на подобии такого как вы делали.  хронометраж 20 секунд.  укажите цену и сроки. Где в Лиде купить столы и стулья? В ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Ролик для радио.

    Добрый день, Виктория, Нам нужно изготовить 15 секундный ролик для радио. Голос мужской без музыки: -Где в Лиде купить стол и стулья? Женский голос с легкой музыкой ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Запись игрового рекламного аудиоролика.

    Добрый день,  Нужно записать игровой аудио ролик для рекламы в мебельном торговом центре. Два разных диктора или один - не важно. Важно чтобы читался диалог. На фоне легкой веселой музыки на ...

    Аудиомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

artvrd
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
4 года назад
Сделать дизайн упаковки товара для детей
Добросовестный заказчик, все время на связи. Четко поставленная задача. Своевременные корректировки. Что позволило проект закончить в короткие сроки. Всем рекомендую.
Александр быстро и качественно сделал дизайн упаковки товара. Я имел представление о чем-то более простом. Но Александр прислал дизайн и это было просто 100% PRO. Сразу чувствуется вкус, стиль и опыт в данного рода работах. Быстрая реакция на пожелания и терпеливое исправление и дорабатывание. Буду и дальше сотрудничать и рекомендовать данного специалиста.
Ответный отзыв
mcrooff
Игорь 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Сделать рекламный аудио ролик.
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, оплата сразу! Буду рад работать дальше!
Рекоммендую!
Ответный отзыв
tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Создание рекламного ролика
Рекомендую!
обалденный тембр
Ответный отзыв
Veektoria
Виктория 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Ролик для видео ряда
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, приятное общение своевременная оплата. Была рада сотрудничеству.
Быстро, с первого раза и как всегда - отличный результат.
Ответный отзыв
Veektoria
Виктория 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Ролик для радио.
Спасибо за работу! Отличный заказчик!
Быстро. Качественно. Хорошая обратная связь.
Ответный отзыв
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