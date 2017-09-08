kurovricalin

Необходимо сделать макет коробки, для товара. Фото продукта и техническое задание во вложении.
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Нужно сделать рекламный аудио ролик в стиле известного и надоедливого ролика 1xbet. https://www.youtube.com/watch?v=m_YQ97_Fgnk -Стулья на кухню! -Альта мебель. -Большой выбор столов! -Альта мебель. -быстрые доставки! Альта ...Музыка и Звуки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день, У нас есть готовый дизайн коробки в пдф. Нужно его растянуть по макету коробки другого размера. и частично поменять текст и расставить блоки. В итоге нужен оригинальный ПДФ файл для ...Дизайн продукции11 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, Ирина, Нам нужен игровой ролик в стиле фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Пример ролика в приложении, на фоне инструментала "звинит январская вьюга" или любого другого из этого фильма, если ...Завершен6 лет назад
Добрый день, Виктория, Нужен ролик на подобии такого как вы делали. хронометраж 20 секунд. укажите цену и сроки. Где в Лиде купить столы и стулья? В ...Завершен8 лет назад
Добрый день, Виктория, Нам нужно изготовить 15 секундный ролик для радио. Голос мужской без музыки: -Где в Лиде купить стол и стулья? Женский голос с легкой музыкой ...Завершен8 лет назад
Добрый день, Нужно записать игровой аудио ролик для рекламы в мебельном торговом центре. Два разных диктора или один - не важно. Важно чтобы читался диалог. На фоне легкой веселой музыки на ...Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад