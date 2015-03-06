Добрый день! Мне необходимо сверстать лендинг пейдж для Вордпресса (студия экспресс-маникюра). У меня уже есть макет дизайна сайта. Требуется, чтобы была полная интеграция с Вордпрессом и я могла менять на своей странице все: от текста ...