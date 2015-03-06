kuzmenish

Наталья kuzmenish

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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  • Внести финальные правки на сайт на Вордпресс

    $20

    Уважаемые программисты-верстальщики, добрый день!  На мой сайт test.krujevakosa.ru надо внести финальные правки перед выкладкой на боевой сервер. Сайт на Вордпресс, но все правки остались в верстке (цвет кнопочки, положение таблицы на странице)

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание лендинг пейдж для Вордпресс

    $50

    Добрый день! Мне необходимо сверстать лендинг пейдж для Вордпресса (студия экспресс-маникюра). У меня уже есть макет дизайна сайта. Требуется, чтобы была полная интеграция с Вордпрессом и я могла менять на своей странице все: от текста ...

    WordPress
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка для создания лендинга

    $25

    Требуется программист-верстальщик для подготовки одностраничного лендинга для любительского футбольного клуба. 5-7 экранов. Лендинг должен быть адаптирован под мобильные устройства. ТЗ направляется успешным кандидатам.

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад