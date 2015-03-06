Добрый день! Мне необходимо навести порядок на странице сайта: http://test.krujevakosa.ru/services-prices/ Таблица должна быть по центру и помещаться на экран. Такая же ситуация и на мобильном телефоне.
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Уважаемые программисты-верстальщики, добрый день! На мой сайт test.krujevakosa.ru надо внести финальные правки перед выкладкой на боевой сервер. Сайт на Вордпресс, но все правки остались в верстке (цвет кнопочки, положение таблицы на странице)Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Добрый день! Мне необходимо сверстать лендинг пейдж для Вордпресса (студия экспресс-маникюра). У меня уже есть макет дизайна сайта. Требуется, чтобы была полная интеграция с Вордпрессом и я могла менять на своей странице все: от текста ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Требуется программист-верстальщик для подготовки одностраничного лендинга для любительского футбольного клуба. 5-7 экранов. Лендинг должен быть адаптирован под мобильные устройства. ТЗ направляется успешным кандидатам.HTML-верстка14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
Необходимо подготовить дизайн лендинга для любительского футбольного клуба. 5-7 экранов. Лендинг должен быть адаптирован под мобильные устройства. ТЗ направляется успешным кандидатам.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт10 лет назад