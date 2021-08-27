kvera86

Вера kvera86

 
37 летРоссия/Киров
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$1764
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Завершить работы с версткой интернет магазина Vera Karavaeva

    $550

    На данный момент есть сверстанная и установленная на WordPress главная страница сайта для интернет магазина. В рамки этого задания необходимо сверстать и поставить на WordPress / Woocommerce все остальные страницы сайта. На выходе мы должны получить полностью ...

    WordPressДизайн сайтаWooCommerce
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Разработать дизайн

    $165

    Разработать дизайн для 4 внутренних страниц сайта интернет магазина, дизайн который нужно брать за основу расположен по ссылке ниже. Прототип и дизайн главной страницы: [url=https://www.figma.com/file/BCkLwIpRUtQ9W5g3fE3yB9/Vera-Karavaeva_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0?node-id=404%3A7641]ссылка [/url]

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн для страниц сайта

    $165

    Разработать дизайн для 4 внутренних страниц сайта интернет магазина, дизайн который нужно брать за основу расположен по ссылке ниже. Прототип и дизайн главной страницы: [url=https://www.figma.com/file/BCkLwIpRUtQ9W5g3fE3yB9/Vera-Karavaeva_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0?node-id=404%3A7641]ссылка[/url]

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Разработать дизайн

    $165

    Разработать дизайн для 4 внутренних страниц сайта интернет магазина, дизайн который нужно брать за основу расположен по ссылке ниже. Прототип и дизайн главной страницы: [url=https://www.figma.com/file/BCkLwIpRUtQ9W5g3fE3yB9/Vera-Karavaeva_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0?node-id=404%3A7641]ссылка [/url]

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Выполнить верстку и посадку на сайт WordPress

    $329

    Верстка и посадка на WordPress главной страницы сайта - [url=https://www.figma.com/file/qkXwsYBvcpOkRUEX8hEpwL/Vera-Karavaeva_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD?node-id=448%3A104]Дизайн[/url] На выходе должна быть готовая главная страница сайта с админкой на WordPress с возможноcтью редактирования фотографий, слайдов.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нарисовать дизайн для сайта

    $111

    Нарисовать дизайн десктоп и мобильной версии 2х страниц сайта, карточка товара и каталог товаров По разработанным концепциям в Фигме: https://www.figma.com/file/VCFvzmZ3kvN71w5lN8HG6J/Untitled?node-id=0%3A1

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Концепция и дизайн главной страницы сайта по готовой структуре

    $358

    [b]На основе уже разработанной в Фигме струкутуры сайта[/b] Разработать дизайн главной страницы. https://www.figma.com/file/BCkLwIpRUtQ9W5g3fE3yB9/Vera-Karavaeva?node-id=48%3A1379 [b]Дизайн на которые можно ориентироваться по стилю, подаче. [/b]https://aries-shapewear.myshopify.com/ https://lokoto.net/ https://amulettejewellery.ru/ [b]Цвета сайта:[/b] - черный - белый - хром серый [b]Конечный результат данного проекта: [/b]- Дизайн главной страницы сайта по прототипу. -Планшетная ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • World Press

    $136

    Необходимо прототепирование.На основе имеющегося сайта и изучения ниши продаж одежды полностью, разрабатать структуру сайта. Главная страница и все внутренние. Так же сделать карту сайта, карту переходов по сайту.Бюджет - 10 т.р, срок выполнения 3-4 рабочих ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Найти специалиста по World Press

    $136

    Необходимо прототепирование.На основе имеющегося сайта и изучения ниши продаж одежды полностью, разрабатать структуру сайта. Главная страница и все внутренние. Так же сделать карту сайта, карту переходов по сайту.Бюджет - 10 т.р, срок выполнения 3-4 рабочих ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
cooooool
Дмитрий 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$550
10 баллов
2 года назад
Завершить работы с версткой интернет магазина Vera Karavaeva
Все прошло хорошо, спасибо!
Задание выполнено
Ответный отзыв
cooooool
Дмитрий 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$170
10 баллов
2 года назад
Дизайн для страниц сайта
Как всегда, все прошло отлично. Всем советую к сотрудничеству!
Спасибо за проделанную работу! Все супер!
Ответный отзыв
cooooool
Дмитрий 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$440
10 баллов
2 года назад
Выполнить верстку и посадку на сайт WordPress
Все прошло хорошо, рад сотрудничеству!
Задачу выполнили в срок как договаривались. Отличный исполнитель.
Ответный отзыв
cooooool
Дмитрий 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$111
10 баллов
2 года назад
Нарисовать дизайн для сайта
Все прошло хорошо! Спасибо за сотрудничество , всем советую к работе.
Отличная работа
Ответный отзыв
cooooool
Дмитрий 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$358
10 баллов
2 года назад
Концепция и дизайн главной страницы сайта по готовой структуре
Все прошло хорошо, спасибо!
Все сдано в сроки!
Ответный отзыв