На данный момент есть сверстанная и установленная на WordPress главная страница сайта для интернет магазина. В рамки этого задания необходимо сверстать и поставить на WordPress / Woocommerce все остальные страницы сайта. На выходе мы должны получить полностью ...
- $550Интернет-магазины1 исполнительЗавершен2 года назад
- $165
Разработать дизайн для 4 внутренних страниц сайта интернет магазина, дизайн который нужно брать за основу расположен по ссылке ниже. Прототип и дизайн главной страницы: [url=https://www.figma.com/file/BCkLwIpRUtQ9W5g3fE3yB9/Vera-Karavaeva_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0?node-id=404%3A7641]ссылка [/url]Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $165
Разработать дизайн для 4 внутренних страниц сайта интернет магазина, дизайн который нужно брать за основу расположен по ссылке ниже. Прототип и дизайн главной страницы: [url=https://www.figma.com/file/BCkLwIpRUtQ9W5g3fE3yB9/Vera-Karavaeva_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0?node-id=404%3A7641]ссылка[/url]Завершен2 года назад
- $165
Разработать дизайн для 4 внутренних страниц сайта интернет магазина, дизайн который нужно брать за основу расположен по ссылке ниже. Прототип и дизайн главной страницы: [url=https://www.figma.com/file/BCkLwIpRUtQ9W5g3fE3yB9/Vera-Karavaeva_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0?node-id=404%3A7641]ссылка [/url]Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт2 года назад
- $329
Верстка и посадка на WordPress главной страницы сайта - [url=https://www.figma.com/file/qkXwsYBvcpOkRUEX8hEpwL/Vera-Karavaeva_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD?node-id=448%3A104]Дизайн[/url] На выходе должна быть готовая главная страница сайта с админкой на WordPress с возможноcтью редактирования фотографий, слайдов.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
- $111
Нарисовать дизайн десктоп и мобильной версии 2х страниц сайта, карточка товара и каталог товаров По разработанным концепциям в Фигме: https://www.figma.com/file/VCFvzmZ3kvN71w5lN8HG6J/Untitled?node-id=0%3A1Завершен2 года назад
- $358
[b]На основе уже разработанной в Фигме струкутуры сайта[/b] Разработать дизайн главной страницы. https://www.figma.com/file/BCkLwIpRUtQ9W5g3fE3yB9/Vera-Karavaeva?node-id=48%3A1379 [b]Дизайн на которые можно ориентироваться по стилю, подаче. [/b]https://aries-shapewear.myshopify.com/ https://lokoto.net/ https://amulettejewellery.ru/ [b]Цвета сайта:[/b] - черный - белый - хром серый [b]Конечный результат данного проекта: [/b]- Дизайн главной страницы сайта по прототипу. -Планшетная ...Завершен2 года назад
- $136
Необходимо прототепирование.На основе имеющегося сайта и изучения ниши продаж одежды полностью, разрабатать структуру сайта. Главная страница и все внутренние. Так же сделать карту сайта, карту переходов по сайту.Бюджет - 10 т.р, срок выполнения 3-4 рабочих ...Завершен2 года назад
- $136
Необходимо прототепирование.На основе имеющегося сайта и изучения ниши продаж одежды полностью, разрабатать структуру сайта. Главная страница и все внутренние. Так же сделать карту сайта, карту переходов по сайту.Бюджет - 10 т.р, срок выполнения 3-4 рабочих ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт2 года назад