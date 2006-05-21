Наша компания заинтересована в партнере для постоянного сотрудничества в области разработки на C#. В файле информация по проекту, включая: 1. Sources - прототип приложения 2. Общая документация - общие требования к разработке, документация по БД. 3. ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Прикладное ПО7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Обязательные требования: - личные качества обязательность, ответственность; Профессиональные навыки: -объектно-ориентированное программирование, - реляционные базы данных и SQL; - Знание С++, Java или C#; Знание .Net framework; Желательно: - знание ASP.Net; - Знание английского языка; - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
Добрый день, Необходимо реализовать приложение, описанное в файле "Требования для оценки.doc". Комментарии: 1. Язык разработки C#.Net. СУБД - MS SQL для ценртальной БД, MS Access - для локальной. 2. Временная оценка должна быть дана по форме "Оценка.doc". Если в ...Базы данных6 заявокЗакрыт18 лет назад