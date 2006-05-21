labitec

Гость labitec

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • C#.Net приложение - формирование отчетности о работе - часть 1

    Наша компания заинтересована в партнере для постоянного сотрудничества в области разработки на C#. В файле информация по проекту, включая: 1. Sources - прототип приложения 2. Общая документация - общие требования к разработке, документация по БД. 3. ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разрабочик C#.Net

    $1000

    Обязательные требования: - личные качества обязательность, ответственность; Профессиональные навыки: -объектно-ориентированное программирование, - реляционные базы данных и SQL; - Знание С++, Java или C#; Знание .Net framework; Желательно: - знание ASP.Net; - Знание английского языка; - ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • C#.Net приложение - формирование отчетности о работе

    Добрый день, Необходимо реализовать приложение, описанное в файле "Требования для оценки.doc". Комментарии: 1. Язык разработки C#.Net. СУБД - MS SQL для ценртальной БД, MS Access - для локальной. 2. Временная оценка должна быть дана по форме "Оценка.doc". Если в ...

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад