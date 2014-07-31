ladnyaalena

$10
Установить настройки робокассы на вордпресс и доделать настройки робокассы на джастклике .
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
9 лет назад
Установить настройки робокассы на вордпресс и доделать настройки робокассы на джастклике .
Нужно создасть не менее 150 ключевиков. Нужно запустить запуск компанию в яндексе А также произвести все необходимые настройки на моем акаунте
От ленинга мне нужно следующее: - светлый - легкий - воздушный - может небольшое и ненавязчивое использование цветочного принта или орнамента – очень сдержано - округлый - очень ...
Из готового текста сделать инфопродукт: обложка, оформление текста, упаковать все красиво
Нужно сделать 7 видео уроков продолжительностью 20 минут каждый. Добавить заставку, логотип, титры. Мне также нужна консультация по качественой съемке видео с экрана.