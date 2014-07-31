ladnyaalena

Алена ladnyaalena

 
45 летРоссия/Иркутск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
день назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Лендинг для женского тренинга
Спасибо за сотрудничество.
Очень довольна сотрудничеством с Ксенией. Работа выполнена очень красиво. Было учтено все что нужно. Терпеливо были настроены формы для моего лендинга. У Ксении есть вкус, есть понимание как сделать красиво и стильно.
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