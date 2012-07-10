Кафе, бары и рестораны – собрать все бары, рестораны и кафе находящиеся в черте города. !!!кроме фаст-фудов, например макдональдс и различные шавермы!!!!!!! Подготовить таблицу экселе. Разделить объекты на сетевые и одиночные. Сетевые – это объекты имеющие ...
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- $100Прочее6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
1Бизнес центры- все бц находящиеся в городе Санкт Петербург, общая площадь которых, включая места общего пользования и офисов не превышает 3000м2 . Подготовить таблицу в экселе. Таблица должна содержать следующие данные: 1) адрес объекта 2) общая площадь 3) номер телефона и ...Прочее5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Выбрать компании в СПБ которые заниматься факсовыми и электронными рассылками по своей базе! Рассылка по юридическим лицам. - узнать минимальный объем рассылки по кол-ву контактов -минимальный объем по сумме -наличие классификатора, и по каким позициям. Минимально найти 20 организаций ...Прочеенет заявокЗакрыт11 лет назад