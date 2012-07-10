Выбрать компании в СПБ которые заниматься факсовыми и электронными рассылками по своей базе! Рассылка по юридическим лицам. - узнать минимальный объем рассылки по кол-ву контактов -минимальный объем по сумме -наличие классификатора, и по каким позициям. Минимально найти 20 организаций ...