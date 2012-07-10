laza26

Игорь laza26

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Собрать базу ресторанов по Санкт-Петербургу

    $100

    Кафе, бары и рестораны – собрать все бары, рестораны и кафе находящиеся в черте города. !!!кроме фаст-фудов, например макдональдс и различные шавермы!!!!!!! Подготовить таблицу экселе. Разделить объекты на сетевые и одиночные. Сетевые – это объекты имеющие ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Собрать базу объектов по Санкт-Петербургу

    $100

    1Бизнес центры- все бц находящиеся в городе Санкт Петербург, общая площадь которых, включая места общего пользования и офисов не превышает 3000м2 . Подготовить таблицу в экселе. Таблица должна содержать следующие данные: 1) адрес объекта 2) общая площадь 3) номер телефона и ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сбор инфо по организациям

    $100

    Выбрать компании в СПБ которые заниматься факсовыми и электронными рассылками по своей базе! Рассылка по юридическим лицам. - узнать минимальный объем рассылки по кол-ву контактов -минимальный объем по сумме -наличие классификатора, и по каким позициям. Минимально найти 20 организаций ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад