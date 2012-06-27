Сбор инфо по организациям

$100
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Закрытнет заявок163 просмотра

Выбрать компании в СПБ которые заниматься факсовыми и электронными рассылками по своей базе! Рассылка по юридическим лицам.

- узнать минимальный объем рассылки по кол-ву контактов

-минимальный объем по сумме

-наличие классификатора, и по каким позициям.

Минимально найти 20 организаций которые занимаются рассылкой!

Отчет подготовить в виде таблицы: с названием организации, телефоном,

контактное лицо, е-маил.

Также в таблице указать вышеуказанные подпункты!

Наш заказ на 1000 факсов и 10 000электронных писем

13 лет назад
laza26
Игорь 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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