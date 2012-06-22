Оформить группу ВКонтакте и Фейсбуке

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт6 заявок152 просмотра

Пожалуйста присылайте сразу ссылки на портфолио, или сделанные работы.

Нужно оформить сообщества для вот этого человека http://vk.com/id115102716. Вот что нужно конкретно:

1. Создать публичную страницу в вконтакте.

2. Аватарку и центральную часть. Использовать фото, поставить стрелку на кнопку подписаться.

3. Создать сообщество в фейсбуке, как хронику. Пример: http://www.facebook.com/isales.pro

13 лет назад
mainframe_lab
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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