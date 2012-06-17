Нужно разработать лого, панель меню и баннеры

Требуется разработать:

1) лого

2) панель, состоящая из ячейки счетчика и трех кнопок (каждая по 3-4 варианта то есть нажатая, при наведение итд) общая длинна около 600

3) 3 баннера. Гиф анимация 220*220 и 300*100. Статичный джпг 100*100

4) 2 линеечки/баннеры. 470*100 и 470*32

5) картинка с несколькими объектами, текстом и хай тек фоном. 2 варианта. будут отличатся оттенком фона и текстом. 600*300

Обязательно нужно будет все рисовать, а не просто коллаж делать (может только за исключением баннеров).

Общий стиль hi tech

Обязательно указывать цену и сроки

Если можете сделать только часть работы, тоже можете предлагать