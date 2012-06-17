1. Добавить 2 гиперссылки в стиле сайта 2. По одной из них открывается окно с небольшим текстом 3. По второй открывается длинный список. Список надо структурировать. Всё. ...
Нужно разработать лого, панель меню и баннеры
Требуется разработать:
1) лого
2) панель, состоящая из ячейки счетчика и трех кнопок (каждая по 3-4 варианта то есть нажатая, при наведение итд) общая длинна около 600
3) 3 баннера. Гиф анимация 220*220 и 300*100. Статичный джпг 100*100
4) 2 линеечки/баннеры. 470*100 и 470*32
5) картинка с несколькими объектами, текстом и хай тек фоном. 2 варианта. будут отличатся оттенком фона и текстом. 600*300
Обязательно нужно будет все рисовать, а не просто коллаж делать (может только за исключением баннеров).
Общий стиль hi tech
Обязательно указывать цену и сроки
Если можете сделать только часть работы, тоже можете предлагать
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