Надо нарисовать Новый дизайн передней части кузова машины! для дальнейшего его воплощения из стеклопластика! Без сильного фанатизма! должны оставаться старые фары! Машина Blazer (S-15)
Отредактировать CSS + легкий редизайн.
На сайте MultiSilver.ru требуется отредактировать стили так, чтобы шрифты (названия товаров и категорий, описания товаров, все остальные тексты) стали контрастнее, слегка больше размером и лучше воспринимались посетителями, чем сейчас. Тут полагаюсь на Ваш дизайнерский вкус. Исполнитель должен будет показать несколько вариантов в виде скрин-шотов.
Так же нужно переделать шапку магазина в вид, как нарисовано в прикрепленном файле. Естественно, то, что в аттаче - всего-лишь набросок. Здесь тоже полагаюсь на дизайнерский вкус.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Сайт на вордпресс, новые статьи добавляются 1-2 раза в неделю. Делать нужно вот что: добавлять картинки к каждой новой статье + сделать то же самое с теми статьями, которые уже есть. На каждую статью несколько ...Закрыт13 лет назад
Необходимо изменить текст на 4 картинках с помощью фотошопа. Образец и исходник предоставлю.Завершен13 лет назад
скопировать фотки с сайта - в максимальном разрешении. всего 70 фоток. цену предлагайтеЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток. Имеется проект, необходимо оформить его архитектуру в виде схем, одной или несколько. В приложении имеются примеры и черновики того, что есть (диаграмма компонентов, общая схема). ...Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Нужно сделать 2 анкеты для заполнения. Пример одной анкеты в приложении. Текст для другой анкеты будет выслан после определения исполнителя. Срок 2 дня. Прежде чем ...Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Работа на постоянной основе. Необходимо осуществлять оцифровку топографических карт в AutoCAD. Объемы работ разные. Желательно понимание основ геодезии/картографии или землеустройства. Подробности и образцы при переписке.Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Примерный вариант, что должно получаться, это как в Фотошопе, фото преобразовывается как нарисованная картина с коррекцией гаммы цвета,т.е. загружаешь фото на сайт, а оно автоматически преобразовывается в картину, что остается только гамму от корректировать! ...Закрыт13 лет назад
Задача простейшая! Есть файл в формате CS5, у нас не открывается, надо сохранить для предыдущей версии в CS4.Закрыт13 лет назад
Нужна обложка для мини-книги, как бы в 3D-проекции.. Выглядит примерно так: http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&imgexp=1&rpt=image Дам название, автора и нужно будет подобрать картинку. Любому фотошоперу работы на 5 минут.Закрыт13 лет назад