Отредактировать CSS + легкий редизайн.

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Завершен1 заявка161 просмотр

На сайте MultiSilver.ru требуется отредактировать стили так, чтобы шрифты (названия товаров и категорий, описания товаров, все остальные тексты) стали контрастнее, слегка больше размером и лучше воспринимались посетителями, чем сейчас. Тут полагаюсь на Ваш дизайнерский вкус. Исполнитель должен будет показать несколько вариантов в виде скрин-шотов.

Так же нужно переделать шапку магазина в вид, как нарисовано в прикрепленном файле. Естественно, то, что в аттаче - всего-лишь набросок. Здесь тоже полагаюсь на дизайнерский вкус.

CSS
13 лет назад
Carpartoz
Гацалов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

bromedia
Давид 
31 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Хочется, конечно, сказать что просто хороший парень, но так как ресурс деловой, то отмечу достоинства по существу: - Профессионализм. Парень знает, с чем имеет дело. - Отзывчивость. Всегда онлайн, всегда найдет время заняться проектом/проблемой. Отзывчив в срочных ситуациях. - Энтузиазм. Нашел кучу недоработок в коде и исправил их по большей степени по своей инициативе. - Цены.
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

bromedia
Давид 
31 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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