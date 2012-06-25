Отредактировать CSS + легкий редизайн.

На сайте MultiSilver.ru требуется отредактировать стили так, чтобы шрифты (названия товаров и категорий, описания товаров, все остальные тексты) стали контрастнее, слегка больше размером и лучше воспринимались посетителями, чем сейчас. Тут полагаюсь на Ваш дизайнерский вкус. Исполнитель должен будет показать несколько вариантов в виде скрин-шотов.

Так же нужно переделать шапку магазина в вид, как нарисовано в прикрепленном файле. Естественно, то, что в аттаче - всего-лишь набросок. Здесь тоже полагаюсь на дизайнерский вкус.