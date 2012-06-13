Новый дизайн передней части кузова машины

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Закрыт1 заявка173 просмотра

Надо нарисовать Новый дизайн передней части кузова машины! для дальнейшего его воплощения из стеклопластика!

Без сильного фанатизма! должны оставаться старые фары!

Машина Blazer (S-15)

13 лет назад
nox78
46 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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