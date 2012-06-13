Сайт на вордпресс, новые статьи добавляются 1-2 раза в неделю. Делать нужно вот что: добавлять картинки к каждой новой статье + сделать то же самое с теми статьями, которые уже есть. На каждую статью несколько ...
Новый дизайн передней части кузова машины
Надо нарисовать Новый дизайн передней части кузова машины! для дальнейшего его воплощения из стеклопластика!
Без сильного фанатизма! должны оставаться старые фары!
Машина Blazer (S-15)
Заявки фрилансеров
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