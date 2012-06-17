Здравствуйте. Есть картинка светофора, который светит зеленым цветом. Можно сделать так, чтобы также красиво горел верхний светофор красным цветом, а нижний был "выключен"? Если можно, то интересует стоимость и сроки. ...
Сделать пару доработок на сайте
1. Добавить 2 гиперссылки в стиле сайта
2. По одной из них открывается окно с небольшим текстом
3. По второй открывается длинный список. Список надо структурировать.
Всё.
Сайт imeem-pravo.ru/
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