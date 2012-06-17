Сделать пару доработок на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт2 заявки162 просмотра

1. Добавить 2 гиперссылки в стиле сайта

2. По одной из них открывается окно с небольшим текстом

3. По второй открывается длинный список. Список надо структурировать.

Всё.

Сайт imeem-pravo.ru/

Сроки – сегодня

Постоплата

Только ЯД

Оплата, как всегда, моментальна

13 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Работа с изображением

    Здравствуйте. Есть картинка светофора, который светит зеленым цветом. Можно сделать так, чтобы также красиво горел верхний светофор красным цветом, а нижний был "выключен"? Если можно, то интересует стоимость и сроки. ...

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Коррекция готового сайта

    $50

    Необходимо доработать готовый сайт по желанию хозяина, добавить карту, страниц каталогов, изменить баннер сайта и добавить фото галерей.

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отредактировать CSS + легкий редизайн.

    На сайте MultiSilver.ru требуется отредактировать стили так, чтобы шрифты (названия товаров и категорий, описания товаров, все остальные тексты) стали контрастнее, слегка больше размером и лучше воспринимались посетителями, чем сейчас. Тут полагаюсь на Ваш дизайнерский вкус. ...

    CSS
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Новый дизайн передней части кузова машины

    Надо нарисовать Новый дизайн передней части кузова машины! для дальнейшего его воплощения из стеклопластика! Без сильного фанатизма! должны оставаться старые фары! Машина Blazer (S-15)

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Графическое наполнение сайта (вставка картинок)

    Сайт на вордпресс, новые статьи добавляются 1-2 раза в неделю. Делать нужно вот что: добавлять картинки к каждой новой статье + сделать то же самое с теми статьями, которые уже есть. На каждую статью несколько ...

    WordPress
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Консультация по архитектуре проекта

    Доброго времени суток. Имеется проект, необходимо оформить его архитектуру в виде схем, одной или несколько. В приложении имеются примеры и черновики того, что есть (диаграмма компонентов, общая схема). ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать форму для заполнения в PDF

    $20

    Нужно сделать 2 анкеты для заполнения. Пример одной анкеты в приложении. Текст для другой анкеты будет выслан после определения исполнителя. Срок 2 дня. Прежде чем ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа с картографическими материалами в AutoCAD

    Работа на постоянной основе. Необходимо осуществлять оцифровку топографических карт в AutoCAD. Объемы работ разные. Желательно понимание основ геодезии/картографии или землеустройства. Подробности и образцы при переписке.

    AutoCAD
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад