На сайте MultiSilver.ru требуется отредактировать стили так, чтобы шрифты (названия товаров и категорий, описания товаров, все остальные тексты) стали контрастнее, слегка больше размером и лучше воспринимались посетителями, чем сейчас. Тут полагаюсь на Ваш дизайнерский вкус. ...
Коррекция готового сайта
Необходимо доработать готовый сайт по желанию хозяина, добавить карту, страниц каталогов, изменить баннер сайта и добавить фото галерей.
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