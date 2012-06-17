Работа с изображением

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт7 заявок149 просмотров

Здравствуйте.

Есть картинка светофора, который светит зеленым цветом.

Можно сделать так, чтобы также красиво горел верхний светофор красным цветом, а нижний был "выключен"?

Если можно, то интересует стоимость и сроки.

Спасибо.

13 лет назад
bestdesk
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Коррекция готового сайта

    $50

    Необходимо доработать готовый сайт по желанию хозяина, добавить карту, страниц каталогов, изменить баннер сайта и добавить фото галерей.

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отредактировать CSS + легкий редизайн.

    На сайте MultiSilver.ru требуется отредактировать стили так, чтобы шрифты (названия товаров и категорий, описания товаров, все остальные тексты) стали контрастнее, слегка больше размером и лучше воспринимались посетителями, чем сейчас. Тут полагаюсь на Ваш дизайнерский вкус. ...

    CSS
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Новый дизайн передней части кузова машины

    Надо нарисовать Новый дизайн передней части кузова машины! для дальнейшего его воплощения из стеклопластика! Без сильного фанатизма! должны оставаться старые фары! Машина Blazer (S-15)

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Графическое наполнение сайта (вставка картинок)

    Сайт на вордпресс, новые статьи добавляются 1-2 раза в неделю. Делать нужно вот что: добавлять картинки к каждой новой статье + сделать то же самое с теми статьями, которые уже есть. На каждую статью несколько ...

    WordPress
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Консультация по архитектуре проекта

    Доброго времени суток. Имеется проект, необходимо оформить его архитектуру в виде схем, одной или несколько. В приложении имеются примеры и черновики того, что есть (диаграмма компонентов, общая схема). ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать форму для заполнения в PDF

    $20

    Нужно сделать 2 анкеты для заполнения. Пример одной анкеты в приложении. Текст для другой анкеты будет выслан после определения исполнителя. Срок 2 дня. Прежде чем ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа с картографическими материалами в AutoCAD

    Работа на постоянной основе. Необходимо осуществлять оцифровку топографических карт в AutoCAD. Объемы работ разные. Желательно понимание основ геодезии/картографии или землеустройства. Подробности и образцы при переписке.

    AutoCAD
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа для сайта, преобразование фото в картину

    Примерный вариант, что должно получаться, это как в Фотошопе, фото преобразовывается как нарисованная картина с коррекцией гаммы цвета,т.е. загружаешь фото на сайт, а оно автоматически преобразовывается в картину, что остается только гамму от корректировать! ...

    WordPress
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад