Нарисовать/подобрать картинку - сегодня

На странице http://www.rsknw.ru/odin/proflist.html справа есть баннер "Спецпредложения ruukki"

Так вот нужно изменить надпись на баннере на "Распродажа складских остатков".

Сложность в том что исходника нет, поэтому можно найти/нарисовать похожую картинку в таком же стиле и подобрать шрифт как на остальных баннерах. Сделать сегодня.