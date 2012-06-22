Нарисовать план-схему двора в арх-программе.

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Закрыт3 заявки505 просмотров

Для последующей перепланировки требуется нарисовать план-схему двора в какой-нибудь арх-программе.

Просим указывать:

1. Цену.

2. Срок.

3. Программу и формат файла.

13 лет назад
zonin
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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