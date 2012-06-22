Для фотографий галереи (Наши клиенты) на странице http://www.linekom.ru/contitech-katalog-remney.html Нужно сделать, что текст максимально отличался от фоновой картинки. Исходники предоставлю.
Нарисовать план-схему двора в арх-программе.
Для последующей перепланировки требуется нарисовать план-схему двора в какой-нибудь арх-программе.
Просим указывать:
1. Цену.
2. Срок.
3. Программу и формат файла.
Заявки фрилансеров
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