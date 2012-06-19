Флаг на концерт Queen в Киеве

На концерт Queen в Киеве нужен флаг с символами или эмблемами Queen и Єлтона Джона 1,5 на 1 метр. на белом фоне. объедененные красной лентой фонда антиспид внизу надпись на украинском "Дніпропетровськ" рассмотрю и другие идеи. Как то так. очень срочно чтоб успеть сделать сегодня флаг. буду благодарен если найдется альтруист . Делаю для себя в одном экземпляре. и везу на концерт в фан зону.