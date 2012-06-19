Нужно подобрать 30-35 уникальных тематических фото.Тематика грузоперевозки-переезды сайт( dora-trans.ru )
Флаг на концерт Queen в Киеве
На концерт Queen в Киеве нужен флаг с символами или эмблемами Queen и Єлтона Джона 1,5 на 1 метр. на белом фоне. объедененные красной лентой фонда антиспид внизу надпись на украинском "Дніпропетровськ" рассмотрю и другие идеи. Как то так. очень срочно чтоб успеть сделать сегодня флаг. буду благодарен если найдется альтруист . Делаю для себя в одном экземпляре. и везу на концерт в фан зону.
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