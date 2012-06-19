Флаг на концерт Queen в Киеве

$50
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Закрыт1 заявка157 просмотров

На концерт Queen в Киеве нужен флаг с символами или эмблемами Queen и Єлтона Джона 1,5 на 1 метр. на белом фоне. объедененные красной лентой фонда антиспид внизу надпись на украинском "Дніпропетровськ" рассмотрю и другие идеи. Как то так. очень срочно чтоб успеть сделать сегодня флаг. буду благодарен если найдется альтруист . Делаю для себя в одном экземпляре. и везу на концерт в фан зону.

13 лет назад
yuradius
41 год
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

olvares1987
38 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

olvares1987
38 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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