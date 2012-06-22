Сделать текст градиентой в зависимости от фона

На странице http://www.rsknw.ru/odin/proflist.html справа есть баннер "Спецпредложения ruukki" Так вот нужно изменить надпись на баннере на "Распродажа складских остатков". Сложность в том что исходника нет, поэтому можно найти/нарисовать похожую картинку в ...