Подредактировать готовую обложку диска

Нужно подредактировать заднюю обложку ДВД диска — разместить заготовленный текст с картинками по подготовленному эскизу.

Текст готов, картинки нуждаются в минимальной обработке (уменьшить до нужного размера)

В прикрепленных файлах: то что есть на данный момент и эскиз задней обложки.

Пишите пожалуйста те, кто готов приступить прямо сейчас. . Постоплата в WMR . В ответе напишите цену и сроки и свой скайп с емейл для связи