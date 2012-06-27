Сделать красивую надписть

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Закрыт6 заявок131 просмотр

Непосредственно сама надпись "Организация свадеб" ниже меньшим шрифтом "донецк"

Прикрепляю пример того ,что хочу получить на выходе.

Тем кто ответит в проекте вышлю сайт, для которого нужно рисовать.

Цена вопрсоа?

13 лет назад
Bogdanlifestyle
Богдан 
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

igorsupersrost
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

igorsupersrost
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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