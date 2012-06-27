Разработать дизайн дачного участка

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт5 заявок133 просмотра

Здравствуйте, ещё раз

Убедился в Вашей профессиональности, поэтому обращаюсь ещё раз с просьбой, а именно:

есть дача, сейчас надо распланировать территорию возле неё.

Это надо мне ну и прорабу

Отдельная просьба – территория маленькая, но очень хочется видеть какой то живой уголок и фонтанчик

Жду Ваших предложений по цене

13 лет назад
bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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