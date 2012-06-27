Переделать фото в векторную графику

добрый день, нужна символика в векторе, 4 надписи на посл фото обведенные в черн круги, этот значек это что бы легче было с эмблемой, там текст и цвет поменять, а на фото сочи 2014 тоже что бы легче было(только надпись сочи 2014 как она есть, без точки,ru, и знака олимпиады, потом заполнить цветом как на майке,можно взять на сайте http://vol.sochi2014.com/ в самом низу), ну и показать как это смотрится на майке. Размер майки 48

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