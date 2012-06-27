Переделать фото в векторную графику

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт6 заявок220 просмотров

добрый день, нужна символика в векторе, 4 надписи на посл фото обведенные в черн круги, этот значек это что бы легче было с эмблемой, там текст и цвет поменять, а на фото сочи 2014 тоже что бы легче было(только надпись сочи 2014 как она есть, без точки,ru, и знака олимпиады, потом заполнить цветом как на майке,можно взять на сайте http://vol.sochi2014.com/ в самом низу), ну и показать как это смотрится на майке. Размер майки 48

по вопросам писать на почту [email protected]

указывайте номер телефона для связи

13 лет назад
AnnaObr
Анна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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