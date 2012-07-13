Собрать базу ресторанов по Санкт-Петербургу

Кафе, бары и рестораны – собрать все бары, рестораны и кафе находящиеся в черте города.

!!!кроме фаст-фудов, например макдональдс и различные шавермы!!!!!!!

Подготовить таблицу экселе. Разделить объекты на сетевые и одиночные.

Сетевые – это объекты имеющие в СПБ от 3филиалов и выше. Это могут быть монобрендовые заведения, имеющие одно название и одну концепцию(например суши-бар «Две палочки»). Или мультибрендовые, заведения разного названия и концепции, но принадлежащие одной компании. (например «Гинза проджект»)

Сетевые – в таблице должны присутствовать следующие данные:

1) название

2) количество заведений(в случае с мультибренованными заведениями. Указать также все названия заведений)

3) адрес офиса

4) офисный телефон и факс(факс отметить отдельно)

5) адрес электронной почты

6) график работы заведений

одиночные – заведения имеющие 1 или 2 филиала в Санкт Петербурге.

одиночные – в таблице должны присутствовать следующие данные:

1) название

2) кол-во заведений

3) адреса всех заведений

4) номера телефонов и факсов(номер факса отметить отдельно) всех заведений. Если есть отдельный офис отметить и офисные номера тел и факса

5) адрес электронной почты

6) график работы заведений