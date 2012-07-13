1Бизнес центры- все бц находящиеся в городе Санкт Петербург, общая площадь которых, включая места общего пользования и офисов не превышает 3000м2 . Подготовить таблицу в экселе. Таблица должна содержать следующие данные: 1) адрес объекта ...
Собрать базу ресторанов по Санкт-Петербургу
Кафе, бары и рестораны – собрать все бары, рестораны и кафе находящиеся в черте города.
!!!кроме фаст-фудов, например макдональдс и различные шавермы!!!!!!!
Подготовить таблицу экселе. Разделить объекты на сетевые и одиночные.
Сетевые – это объекты имеющие в СПБ от 3филиалов и выше. Это могут быть монобрендовые заведения, имеющие одно название и одну концепцию(например суши-бар «Две палочки»). Или мультибрендовые, заведения разного названия и концепции, но принадлежащие одной компании. (например «Гинза проджект»)
Сетевые – в таблице должны присутствовать следующие данные:
1) название
2) количество заведений(в случае с мультибренованными заведениями. Указать также все названия заведений)
3) адрес офиса
4) офисный телефон и факс(факс отметить отдельно)
5) адрес электронной почты
6) график работы заведений
одиночные – заведения имеющие 1 или 2 филиала в Санкт Петербурге.
одиночные – в таблице должны присутствовать следующие данные:
1) название
2) кол-во заведений
3) адреса всех заведений
4) номера телефонов и факсов(номер факса отметить отдельно) всех заведений. Если есть отдельный офис отметить и офисные номера тел и факса
5) адрес электронной почты
6) график работы заведений
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