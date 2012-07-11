Собрать базу объектов по Санкт-Петербургу

$100
  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок147 просмотров

1Бизнес центры- все бц находящиеся в городе Санкт Петербург, общая площадь которых, включая места общего пользования и офисов не превышает 3000м2 .

Подготовить таблицу в экселе. Таблица должна содержать следующие данные:

1) адрес объекта

2) общая площадь

3) номер телефона и номер факса. Номер факса отметить отдельно

4) адрес электронной почты

13 лет назад
laza26
Игорь 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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