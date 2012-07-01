Написать красивое введение

Нужно написать красивое, оригинальное введение(общее понятие о заводе) к отчету по практике на заводе ОАО «Уральская Сталь» в г. Новотроицке. Примеры есть. Можно что то брать оттуда.

Объем-примерно такой же, как и в примерных отчетах.

Срок-до завтра где то к обеду по МСК.