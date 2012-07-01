Требуется сделать дословную расшифровку аудиозаписи длительностью более двух часов (опуская слова-паразиты). Качество записи отличное, лекцию читает один человек. Стоимость: 5 руб./минута.
Написать красивое введение
Нужно написать красивое, оригинальное введение(общее понятие о заводе) к отчету по практике на заводе ОАО «Уральская Сталь» в г. Новотроицке. Примеры есть. Можно что то брать оттуда.
Объем-примерно такой же, как и в примерных отчетах.
Срок-до завтра где то к обеду по МСК.
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