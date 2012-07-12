Расшифровка аудиозаписи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен14 заявок425 просмотров

Требуется сделать дословную расшифровку аудиозаписи длительностью более двух часов (опуская слова-паразиты).

Качество записи отличное, лекцию читает один человек.

Стоимость: 5 руб./минута.

13 лет назад
EvangelEast
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$30
2 дня
Проект сорван.
dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$30
2 дня
Ответственный фрилансер, изначально трезво оценивает свои силы, скрупулезно подходит к поставленной задаче. Очень благодарен за работу со знаком качества, выполненную в четко обусловленные сроки.
Спасибо большое Евгению за возможность поработать. Прекрасный заказчик, всегда на связи, все подробно объясняет, оплата переведена сразу после выполнения работы! Рекомендую всем фрилансерам принимать участие в проектах Евгения!

Заявки фрилансеров

KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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