Телефонный разговор с Интерет магазином в Германии

Немецкий Интернет магазин ошибочно сформировал 2 заказа и списал за них деньги.

Заказы еще в Германии.

Один из казазов надо отменить связавшись с Германией по Скайпу или подобным коммуникаторам.

Все реквизиты предоставлю.

Разговор нужен срочно!!!!

Разговор по коммуникатору оплачивается также как и премия. При грамотном разговоре и решении проблемы премия может быть увеличена.