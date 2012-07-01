Собрать базу контактов

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Закрыт4 заявки174 просмотра

Нужно собрать базу контактов с сайтов узкой тематики. В основном в буржике. Желательно, что бы был опыт работы Google Docs. Просьба писать примерную цену за позицию сразу.

13 лет назад
AtskiySOTONA
Антон 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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