Расшифровать аудио-файлы

Есть 3 аудио-файла, которые надо расшифровать.

1) 1 файл с 00:00 до 10:00 и с 35:30 до 55:38 (до конца т.е.) всего 30 минут получается

2) 2 файл весь с 00:00 до 24:07, всего 24 минуты получается

3) 3 файл весь с 00:00 до 02:29 , всего 2,29 минут получается

Т.е. всего получается не более часа надо расшифровать. Сроки: чем раньше, тем лучше.

Ссылки на файлы:

1) http://narod.ru/disk/55991921001.1d854de39913299eeafb96df29ffd7bb/100212_001.MP3.html

2) http://narod.ru/disk/56113579001.cd157a0e46efedd94b8f5eb21ad24405/100213_001.MP3.html

3) http://narod.ru/disk/56113591001.51fdc737fb871529ed180bb164ffb54f/100213_002.MP3.html