Есть 3 аудио-файла, которые надо расшифровать. 1) 1 файл с 00:00 до 10:00 и с 35:30 до 55:38 (до конца т.е.) всего 30 минут получается 2) 2 файл весь с 00:00 до 24:07, ...
Добавить в группу ВКонтакте людей
Добавить в группу "вконтакте" людей.
Реальных, тех, которые пользуются своими аккаунтами.
(Люди не должны исчезать после оплаты )
От Вас сроки и предложения.
(Ссылку скидываю по запросу)
Оплата после результата. (Результат 100 добавленных людей )
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Прочее8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Перевести в текст аудиозаписи. Требуется КАЧЕСТВЕННО перевести заготовки книги из аудиоформата в текст. Длительность аудио 3 часа 50 минут. В аудио присутствуют часто пустые места. Так что итоговая длительность аудио ...Прочее24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно собрать базу контактов с сайтов узкой тематики. В основном в буржике. Желательно, что бы был опыт работы Google Docs. Просьба писать примерную цену за позицию сразу.Прочее4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно написать красивое, оригинальное введение(общее понятие о заводе) к отчету по практике на заводе ОАО «Уральская Сталь» в г. Новотроицке. Примеры есть. Можно что то брать оттуда. Объем-примерно такой же, как ...Закрыт13 лет назад
- $50
Требуется сделать дословную расшифровку аудиозаписи длительностью более двух часов (опуская слова-паразиты). Качество записи отличное, лекцию читает один человек. Стоимость: 5 руб./минута.Прочее2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $50
С нашего почтового ящика на мейле переслать 3000 писем. Не менять тему, не менять текст, только менять емейлы в поле кому. Оплата 70 коп. за 1 письмо. Оплата яндексами. Пишите сразу на почту [email protected]. ...Закрыт13 лет назад
- $100
Внимание! Город объявлений ставить " Казань". 1. Размещать на 40 досках объявлений, по 10 объявлений на каждой доске в интернете. ( типа авито,сландо и прочие). Список сайтов приложен к проекту. ...Прочее10 заявокЗакрыт13 лет назад
требуются опытные "гуглёвщики", нужно найти серию статей на заданную тему.Завершен13 лет назад
- $10
Нужна рыба договора на 2–3 страницы заточенная под следующие условия: - Интернет магазин на джумле - наполнение создателем только 50 наименований товаров - срок 5 недель с 27 июля - хостинг ...Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Запись хорошего качества, слова четко слышны. Длительность записи: от 30 минут (несколько файлов) Цена: 5р/мин. Требования к оформлению: Шрифт 14 Times New Roman Удаляем повторения, оговорки, слова ...Завершен13 лет назад