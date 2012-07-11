Немецкий Интернет магазин ошибочно сформировал 2 заказа и списал за них деньги. Заказы еще в Германии. Один из казазов надо отменить связавшись с Германией по Скайпу или подобным коммуникаторам. Все реквизиты предоставлю. ...
Составить базу данных в Экселе
Требуется составить базу данных авторов студенческих работ в экселе.
То есть работа очень простая, больше техническая.
Открываем сайты фриланса, открываем каталог фрилансеров (выбираем там специализацию курсовые/дипломы/рефераты) и составляем из этих людей базу данных (указываем в ней контакты, которые есть).
Цена за одну позицию? Нужно проработать несколько сайтов фриланса в поисках таких людей. Поэтому вместе с ценой за заполнение одной позиции указывайте сайт фриланса, который сможете проработать.
Сам файл эксель, который нужно заполнять прикладываю.
Заявки фрилансеров
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