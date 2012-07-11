Составить базу данных в Экселе

Требуется составить базу данных авторов студенческих работ в экселе.

То есть работа очень простая, больше техническая.

Открываем сайты фриланса, открываем каталог фрилансеров (выбираем там специализацию курсовые/дипломы/рефераты) и составляем из этих людей базу данных (указываем в ней контакты, которые есть).

Цена за одну позицию? Нужно проработать несколько сайтов фриланса в поисках таких людей. Поэтому вместе с ценой за заполнение одной позиции указывайте сайт фриланса, который сможете проработать.

Сам файл эксель, который нужно заполнять прикладываю.