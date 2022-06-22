Требуется собрать базу данных дизайнеров интерьера из Италии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландов. Необходимо заполнить поля: наименование студии, имя руководителя, имейл, телефон и адрес. Объем работы - около 1000 записей на каждую страну. Проверка данных будет осуществляться вручную.
- Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необхідно додати мультимовність на сайт, створений на WordPress, а також провести оптимізацію для покращення швидкості завантаження. Очікується, що фахівець впорається з налаштуванням мовних версій та оптимізує ресурс для кращої продуктивності.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется развернуть сайт-каталог мебельных изделий на WordPress, используя готовую тему. Необходимо создать 4 коллекции по 4 предмета, включить страницы: Главная, Коллекции, Изделие, Контакты, О нас. Также требуется обеспечить мультиязычность на русском, английском, грузинском и французском языках.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
На входе имеем фотографии листов натурального камня произвольной формы и размера, но плоские. На них наклеены базовые метки на определенном расстоянии (например 4 точки, которые образуют квадрат 1м на 1м). Необходимо разработать ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад