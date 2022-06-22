lersen2

Вадим Лившиц lersen2

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Ищу подрядчиков под разные собственные проекты
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$330
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Собрать базу дизайнеров Европа

    Требуется собрать базу данных дизайнеров интерьера из Италии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландов. Необходимо заполнить поля: наименование студии, имя руководителя, имейл, телефон и адрес. Объем работы - около 1000 записей на каждую страну. Проверка данных будет осуществляться вручную.

    Сбор данных
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Додати мультимовність сайту на WP та трохи пооптимізовувати

    Необхідно додати мультимовність на сайт, створений на WordPress, а також провести оптимізацію для покращення швидкості завантаження. Очікується, що фахівець впорається з налаштуванням мовних версій та оптимізує ресурс для кращої продуктивності.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Развернуть сайт на WP используя готовую тему

    Требуется развернуть сайт-каталог мебельных изделий на WordPress, используя готовую тему. Необходимо создать 4 коллекции по 4 предмета, включить страницы: Главная, Коллекции, Изделие, Контакты, О нас. Также требуется обеспечить мультиязычность на русском, английском, грузинском и французском языках.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Приложение для обработки изображений (убрать перспективу...)

    На входе имеем фотографии листов натурального камня произвольной формы и размера, но плоские. На них наклеены базовые метки на определенном расстоянии (например 4 точки, которые образуют квадрат 1м на 1м).  Необходимо разработать ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

Val_Ter
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
$330
10 баллов
3 года назад
Развернуть сайт на WP используя готовую тему
WordPress
Был рад поработать. Грамотное и исчерпывающее ТЗ, приятный в общении, всегда на связи.
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