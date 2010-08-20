Сли вам нужен новый сайт, логотип, иконки к вашей программе или даже сама программа, вы попали по нужному адресу. Мы с радостью поможем вам воплотить в жизнь ваши идеи!
Наша команда занимается веб-программированием, веб-дизайном, разработкой логотипов и фирменного стиля, дизайном иконок и интерфейсов начиная с 2003 года. За это время мы создали сотни программ и приложений, сайтов и интернет-каталогов. Огромный опыт, фантазия, внимание к деталям — вот что такое Itera Research.
Мы работаем в Украине с клиентами по всему миру. Мы сотрудничаем с заказчиками из Европы, США и Австралии. Если у вас возникли вопросы, ждем их по адресу
1. Веб-программирование
Разработка интернет-магазинов, интернет-каталогов, антивирусные программы, CRM, CMS и многое другое. В своей работе мы используем PHP, ASP.Net, Java, Delphi, C++, ActionScript.
2. Разработка сайта
Мы делаем сайты с нуля. Разрабатываем несколько идей, вы выбираете понравившуюся концепцию, затем мы дорабатываем её, добавляем графику, аккуратно и красиво размещаем текст. После этого подходит время верстки макетов. Мы пишем валидный код, который адекватно отображают все часто используемые браузеры. Ну и, в конце, подключаем разработанную нами CMS (систему управления контентом), для того, чтобы вам удобно было управлять информацией на вашем сайте.
3. Разработка логотипа
Логотип играет огромную роль в узнаваемости компании и ее продуктов на рынке. Мы можем легко сделать узнаваемый логотип, который положительно повлияет на восприятие ваших продуктов.
4. Разработка фирменного стиля
Дизайн визиток, бланков, конвертов, папок и разнообразной фирменной документации. Еще мы можем красиво разместить вашу символику на футболках и кепках, стендах, ручках и т.д
5. Разработка иконок
У вас есть программа, но вам не нравится как она выглядит? Мы разработаем для вас удобный интерфейс с понятными и красивыми иконками. Даже если у вас нет программы, мы можем написать её для вас, сразу с удобным интерфейсом.
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