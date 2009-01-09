Был сайт визитка bag-in-box.su . После вируса слетел, надо сделать сайт визитку новый, информацию скопировать оттуда.
Сайты «под ключ»34 заявки
Закрыт
3 года назад
Был сайт визитка bag-in-box.su . После вируса слетел, надо сделать сайт визитку новый, информацию скопировать оттуда.
По каждому запросу вывести на 1-8 места. запросы простые. оплата за вывод одна, поддержка ежемесячно.
Есть сайты с использованием Flash. Нужно отверстать, и немного поправить ролики. В общем сделать страничку. Если есть системы добавления страниц / управления сайтом - можно рассмостреть. Всего нужно сделать в идеале - 12 сайтов. 2 - посерьезнее - как ...
Требуется продвижение сатов - до 8, по низкочастотным запросам в первую 10. С форматированием сайта под яндекс. Запросы от 2 - на 1 сайт - до 20. Кроме того - обязательно - повышение ТИЦ и ...