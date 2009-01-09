Есть сайты с использованием Flash. Нужно отверстать, и немного поправить ролики. В общем сделать страничку. Если есть системы добавления страниц / управления сайтом - можно рассмостреть. Всего нужно сделать в идеале - 12 сайтов. 2 - посерьезнее - как ...