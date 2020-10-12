Требуется написать новостной сайт на wordpress. Требуется верстка дизайна и небольшого Лэндинга. Логика описана в ТЗ. Подключить оплату подписки. И разделение Юзеров на юзеров с подпиской\без подписки.
Целеустремленный студент, увлеченно занимающийся кибербезопасностью. Ищу возможность получить какой-либо опыт в этой области.
Почти два года потратил на получение базовых знаний о:
• Эксплуатации уязвимостей и выявление их происхождения
• Использование Python для работы с сетью
• Автоматизация процессов в Python
• Веб-разработка (Python Django)
Обладаю средними знаниями:
• Linux
• Безопасность веб-приложений
• PenetrarionTesting
• Сетевые протоколы
Могу описать себя как:
• общительный
• готов решать возникшие проблемы
• активный и ответственный
В настоящее время работаю с immersivelabs.com с целью развития личных навыков в области кибербезопасности.
Я игрок CTF, основная платформа hackthebox.eu.
Для получения более детальной информации о моих сертификатах и тд можете посмотреть мой профиль LinkedIn
- $80Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт5 лет назад