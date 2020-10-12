Целеустремленный студент, увлеченно занимающийся кибербезопасностью. Ищу возможность получить какой-либо опыт в этой области.

Почти два года потратил на получение базовых знаний о:

• Эксплуатации уязвимостей и выявление их происхождения

• Использование Python для работы с сетью

• Автоматизация процессов в Python

• Веб-разработка (Python Django)

Обладаю средними знаниями:

• Linux

• Безопасность веб-приложений

• PenetrarionTesting

• Сетевые протоколы

Могу описать себя как:

• общительный

• готов решать возникшие проблемы

• активный и ответственный

В настоящее время работаю с immersivelabs.com с целью развития личных навыков в области кибербезопасности.

Я игрок CTF, основная платформа hackthebox.eu.

Для получения более детальной информации о моих сертификатах и тд можете посмотреть мой профиль LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/serhij-zyuzko-15983217...