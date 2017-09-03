lexa8652

Алексей Алексеев lexa8652

 
39 летРоссия/Агрыз
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Убрать дубли товаров, сайт на Joomla! 3.6.5 Stable + VirtueMart 3.0.18

    Необходимо довести до ума url товаров для магазина на VirtueMart 3.0.18 Пример на одной странице, но аналогично для всех, также возможны дубли иного характера. url товара [url=http://agrar.com.ua/купить-средства-защиты-растений/инсектициды-акарициды/agita-30g]http://agrar.com.ua/купить-средства-защиты-растений/инсектициды-акарициды/agita-30g[/url] 1. Если из url убрать категорию "/инсктициды-акарициды" то получится дубль [url=http://agrar.com.ua/купить-средства-защиты-растений/agita-30g]http://agrar.com.ua/купить-средства-защиты-растений/agita-30g[/url]  (не ...

    JoomlaVirtuemartСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад