Необходимо довести до ума url товаров для магазина на VirtueMart 3.0.18 Пример на одной странице, но аналогично для всех, также возможны дубли иного характера. url товара [url=http://agrar.com.ua/купить-средства-защиты-растений/инсектициды-акарициды/agita-30g]http://agrar.com.ua/купить-средства-защиты-растений/инсектициды-акарициды/agita-30g[/url] 1. Если из url убрать категорию "/инсктициды-акарициды" то получится дубль [url=http://agrar.com.ua/купить-средства-защиты-растений/agita-30g]http://agrar.com.ua/купить-средства-защиты-растений/agita-30g[/url] (не ...