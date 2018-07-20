Всем привет! Меня зовут Лекс, я веб-дизайнер!
e-mail: [email protected]
Имею высшее художественное образование (Дизайн и художественная графика).
Сертифицированный специалист по UX/UI дизайну.
Занимаюсь дизайном с 2007 года, в 2010 году основной специализацией стал веб-дизайн.
Предпочитаю лаконичный Flat (плоский) дизайн, главная фишка - простота и удобство!
Люблю работать над Интернет-магазинами, каталогами, корпоративными сайтами и визитками.
В итоге вы получаете современный, продуманный, интуитивно-понятный дизайн, отвечающий последним тенденциям!
Более 500 реализованных проектов!
Услуги:
- Разработка логотипа
- Дизайн сайтов* (лендинги, сайты-визитки, корпоративные сайты и порталы, интернет-магазины)
- Дизайн мобильных приложений*
- Нужно дешево и быстро? Создам лендинг или небольшой сайт на Тильде