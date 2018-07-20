Уникальный продающий дизайн сайтов

Всем привет! Меня зовут Лекс, я веб-дизайнер!

e-mail: [email protected]

Имею высшее художественное образование (Дизайн и художественная графика).

Сертифицированный специалист по UX/UI дизайну.

Занимаюсь дизайном с 2007 года, в 2010 году основной специализацией стал веб-дизайн.

Предпочитаю лаконичный Flat (плоский) дизайн, главная фишка - простота и удобство!

Люблю работать над Интернет-магазинами, каталогами, корпоративными сайтами и визитками.

В итоге вы получаете современный, продуманный, интуитивно-понятный дизайн, отвечающий последним тенденциям!

Более 500 реализованных проектов!

Услуги:

- Разработка логотипа

- Дизайн сайтов* (лендинги, сайты-визитки, корпоративные сайты и порталы, интернет-магазины)

- Дизайн мобильных приложений*

- Нужно дешево и быстро? Создам лендинг или небольшой сайт на Тильде