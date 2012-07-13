lifee

Александр lifee

 
29 летРоссия/Мурманск
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
GBOXMEDIA
Влад 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать дизайн для сайта
Отличная работа, спасибо!
Заказ сделан на отлично и быстро. Очень удобное psd на выходе. Спасибо за работу.
Ответный отзыв