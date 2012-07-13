— хорошее знание PHP, JS * знание Ajax - умение работать БД - отличное знание движка DLE (Datalife Engine) - способность написать новый модуль для DLE
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- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
— хорошее знание PHP, JS * знание Ajax - умение работать БД - отличное знание движка DLE (Datalife Engine) - способность написать новый модуль для DLEВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
- опыт работы PHP-программистом от 1 года; - опыт работы с базами данных; - знания и умения: PHP, MySQL, *Javascript, *Ajax; - терпеливое отношение к чужому коду; - отличное знание движка DLE (Datalife Engine). Задания будут практически постоянно. Обычно это, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен опытный программист для создания большого функционального модуля для cms dle. Пример, подробности, обсуждение цены, функции и всего остального только по скайпу голосом.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $110
Работника нашел. Спасибо всем, кто оставил заявки.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$80
10 баллов
9 лет назад
Отличная работа, спасибо!
Ответный отзыв
Заказ сделан на отлично и быстро. Очень удобное psd на выходе. Спасибо за работу.